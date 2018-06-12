Хто такий миколаївський Аладдін і звідки у нього скарби

Два роки тому сталася резонансна подія. В Миколаєві затримали впливового чиновника. Це герой України, тепер вже колишній заступник голови Миколаївської обладміністрації Микола Романчук. Він попався на хабарі у 90 тисяч доларів, які начебто вимагав у місцевого бізнесмена. Але кого тепер можна здивувати чиновниками-хабарниками? Хабарників тепер затримують ледь не щодня пачками.

У випадку Романчука, СБУ та Генпрокуратура тоді просто шокували громадськість: виявляється, під час обшуку його будинку, слідчі виявили там цілу мережу тунелів, набитих золотом, грошима, антикваріатом та іншими коштовностями. За ці підземні скарби в тунелях власного маєтку Микола Романчук тоді навіть отримав прізвисько "Аладін". І це при тому, як це часто буває, за декларацією чиновник виглядав бідним як церковна миша. Лише невелика земельна ділянка і маленький дачний будиночок.

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Проте, у його дружини та двох синів разом нараховувалося 5 квартир у Миколаєві, одна в Одесі і ще три двоповерхових будинки гігантських розмірів. З печерами скарбів під ними. До того ж чиновник був ще відзначений званням Героя України за те, що протягом багатьох років керував миколаївським суднобудівним заводом "Океан".

До речі, при ньому, завод був скандальним шляхом приватизовано, виробництво суден на заводі фактично припинилося, обладнання і цехи вирізалися на металобрухт, а територія підприємства була розділена на менші земельні ділянки і почала переходити сумнівним шляхом в приватні руки.

Після "успішного керівництва" заводом, Романчук потрапив в Миколаївську обладміністрацію на посаду першого заступника голови. І вже на цій посаді був спійманий на хабарі і на володінні великими підземними багатствами. Але два роки тому, коли Романчука затримали, вже на перших же судових засіданнях по обранню йому запобіжного заходу стало зрозуміло, що його гучна справа йде кудись не туди. Герой України почав поводитись якось зовсім не по-геройськи.

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Спочатку, Романчук почав непритомніти в суді і домігся того, щоб його відпустили до лікарні. Звідти він просто втік. І лише через неймовірне суспільне обурення, його таки знайшли і знову доправили до суду. Який вирішив, що заступника глави обладміністрації треба тримати під вартою, а відпустити на волю можна лише під заставу у 5 з половиною мільйонів гривень.



Будинок Романчука

Романчук, не приховував, що був шокований рішенням суду. А також заявив, що швидше за все сидітиме за гратами, оскільки грошей на заставу у нього начебто немає. Втім, з 5,5 мільйонів на заставу десь дуже швидко знайшлись. Можливо, крім знайдених слідчими печер скарбів, в Романчука були ще якісь схованки. Відтак, невдовзі чиновник вийшов на свободу. Але це було 2 роки тому.

Ви спитаєте, як же справи у цього миколаївського "Аладіна" сьогодні? Прекрасно. Просто прекрасно. Його справа в суді зараз майже ніяк не рухається. За останні півроку відбулося лише одне коротке і малозначиме судове засідання. Більше того, минулої осені сталася халепа. Коли суд почав вивчати докази по справі і захотів подивитися на хабар на якому взяли Романчука, з'ясувалося, що долучені до справи десятки тисяч доларів фальшиві.

Тобто, в матеріалах провадження вони спочатку фігурували як справжні. Але, коли після арешту Романчука гроші передали як доказ на зберігання у військову прокуратуру, там хтось підмінив їх фальшивими. Хто підмінив? Підлеглі головного військового прокурора Анатолія Матіоса досі ніяк це не можуть з'ясувати.

Отож, я б на місці суду дав би ще вказівку перевірити тунелі Романчука. Не виключено, що цьому "Аладдіну" довелося віддати частину своїх скарбів "сорока розбійникам" з СБУ та Генпрокуратури. Ви дивились казкові пригоди українських чиновників та правоохоронців, реальні як ніколи.