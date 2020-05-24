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Художница создает шедевры на туалетной бумаге: удивительные фото

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Узоры на туалетной бумаге
Узоры на туалетной бумаге / Скриншот из видео

Художница из Гонконга Анджела Уй создает картины необычным способом. Материалом для создания работ выбрала туалетную бумагу.

На такую ​​идею женщину подтолкнул ажиотажный спрос на туалетную бумагу в начале пандемии COVID-19. Об этом сообщили в издании Associated Press.

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Свои рисунки она производит в традиционной манере династии Танг, которая правила в 7 веке до нашей эры. Причудливые бело-голубые драконы, цветы и растения пользуются большим спросом, несмотря на то, что один рулон стоит 45 долларов.

Когда люди говорят о моих работах, то некоторые могут подумать, что это настоящее искусство, потому что им нравятся узоры на бумаге. Другие же могут сказать, что это обычная туалетная бумага. Но ее все равно можно использовать по назначению,
– рассказала художница Анджела Уй.

Таким образом художница хочет напомнить землякам о том, что паника не нужна. А еще ее цель приучить людей видеть прекрасное даже в простых вещах.

Смотрите фото работ художницы (Скриншоты с видео):

 

Смотрите видео о художнице из Гонконга: 

 

Автор: Алина Олиховская
Теги: Коронавирус COVID-19 Исскусство
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