Художниця створює шедеври на туалетному папері: дивовижні фото

Художниця з Гонконгу Анджела Уй виготовляє картини незвичним способом. Матеріалом для створення робіт обрала туалетний папір.

На таку ідею жінку підштовхнув ажіотажний попит на туалетний папір на початку пандемії COVID-19. Про це повідомили у виданні Associated Press.

Цікаво Італійка виграла картину Пікассо вартістю мільйон євро: відео

Свої малюнки вона виготовляє в традиційній манері династії Танг, яка правила в 7 столітті до нашої ери. Чудернацькі біло-блакитні дракони, квіти та рослини мають неабиякий попит, попри те, що один рулон коштує 45 доларів.

Коли люди говорять про мої роботи, то дехто може подумати, що це справжнє мистецтво, тому що їм подобаються візерунки на папері. Інші ж можуть сказати, що це звичайний туалетний папір. Але його однаково можна використовувати за призначенням,

— розповіла художниця Анджела Уй.

У такий спосіб художниця хоче нагадати землякам про те, що паніка непотрібна. А ще має на меті привчити людей бачити прекрасне навіть у простих речах.

Дивіться фото робіт художниці (Скриншоти з відео):

Також дивіться відео про мисткиню з Гонконгу: