Трагическое известие сначала сообщил сотрудник музея Кирилл Липатов. Впоследствии он удалил свое сообщение.
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Впоследствии информацию о смерти художника подтвердили и близкие друзья Ройтбурда, и непосредственно в музее.
Причина смерти Александра Ройтбурда
Известно, что художник умер из-за болезни, с которой он боролся долгое время. В последнем своем интервью деятель культуры рассказывал, что он плохо спит и ходит. На фото было заметно, что он сильно похудел и изменился внешне. Тогда Ройтбурд согласился только на 2 снимка.
Добавим, что в комментарии журналистам художник признается, что его самочувствие ухудшилось, в частности, и из-за войны с местными властями.
Умер глава Одесского художественного музея Александр Ройтбурд / Фото The Babel
Что известно о художнике
Источник: "Википедия"
- Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института.
- Талант известного украинского художника признали даже за рубежом. Его работы есть в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
- В конце 2017 года он выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, 19 марта 2018 года председатель Одесской ОГА Максим Степанов подписал с ним контракт на 5 лет.
Словесные атаки и увольнение Ройтбурда
Художника сразу же обвинили в том, что он "порнограф", якобы рисует картины фекалиями и ненавидит Одессу. Депутаты областного совета отказывались утверждать Ройтбурда в должности, и только после вмешательства главы ОГА он занял директорский кабинет.
4 сентября 2019 года Одесский областной совет уволил художника с должности директора музея. А уже 7 сентября в Одессе горожане пикетировали здание облгосадминистрации с требованием вернуть Ройтбурда в должность.
10 февраля 2020 года Приморский районный суд Одессы отменил решение облсовета об увольнении художника, и Ройтбурд остался директором музея. Но впоследствии апелляционный суд отменил это решение. 18 декабря 2020 года Одесский облсовет все же возобновил Ройтбурда в должности руководителя музея.