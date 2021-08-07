Ранее всех, кто хотел попрощаться с Марчуком, пригласили прийти в дом официальных приемов по улице Грушевского, 22, что в Киеве.

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Как происходит прощание с Марчуком

Из-за коронавируса в здание одновременно пускали только ограниченное количество людей. Последний раз увидеться с Марчуком украинцы могут с 12:00 до 15:00. После этого его похоронят на Байковом кладбище.

Из-за похорон правоохранители перекрыли улицу Грушевского от Крепостного переулка до пересечения с Музейным. Людям, пришедшим на церемонию, раздавали газету "День" с некрологом и биографией первого главы СБУ.



Перекрыли улицу Грушевского / Фото Obozrevatel

На прощание пришли политики

На похороны принесли венки от президента Зеленского, украинского парламента и Кабмина. Среди пришедших лично, заметили секретаря СНБО Алексея Данилова, экс-министра образования Лилию Гриневич и экс-главу Минюста Александра Лавриновича. Была и нардепка от "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе и помощник главы государства Сергей Шефир.

Интересно! Кабинет Министров выделил на похороны 198 тысяч гривен. За оказание воинских почестей генералу армии Украины Марчуку отвечает Минобороны и СБУ.

Смотрите фото с церемонии прощания / Фото Obozrevatel: