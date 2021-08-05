Почему умер Марчук

COVID-19 обострил заболевания, которые были у бывшего премьер-министра. Он спровоцировал у Марчука острую сердечно-легочную недостаточность.

Важно Умер Евгений Марчук – бывший премьер Украины и первый глава СБУ

Роль Евгения Марчука в построении государства Украина трудно переоценить. С ним связано становление СБУ как органа, который защищает нацбезопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в ТКГ,

– отметили в СБУ.

Глава СБУ Иван Баканов, руководство и весь коллектив выразили глубокие соболезнования родным и близким Евгения Кирилловича: "Это большая потеря для Украины".

Обратите внимание! На смерть Марчука уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что именно благодаря первому премьер-министру удалось установить "тишину" на Донбассе. Глава государства выразил искренние соболезнования семье умершего.

Что известно о первом главе СБУ

Источник: Википедия