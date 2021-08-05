Чому помер Марчук

COVID-19 загострив захворювання, на які страждав колишній прем'єр-міністр. Вірус спровокував у Марчука гостру серцево-легеневу недостатність.

Важливо Помер Євген Марчук – колишній прем'єр України

Роль Євгена Марчука у державотворенні України важко переоцінити. З ним пов'язане становлення СБУ як органу, який захищає нацбезпеку України. Він очолював уряд, був генералом армії та представляв Україну у ТКГ,

– наголосили в СБУ.

Голова СБУ Іван Баканов, керівництво та весь колектив висловили глибокі співчуття рідним і близьким Євгена Кириловича: "Це велика втрата для України".

Зверніть увагу! На смерть Марчука вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що саме завдяки першому прем'єр-міністру вдалося встановити "тишу" на Донбасі. Глава держави висловив щирі співчуття родині померлого.

Що відомо про першого главу СБУ

Джерело: Вікіпедія