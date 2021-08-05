Чому помер Марчук
COVID-19 загострив захворювання, на які страждав колишній прем'єр-міністр. Вірус спровокував у Марчука гостру серцево-легеневу недостатність.
Важливо Помер Євген Марчук – колишній прем'єр України
Роль Євгена Марчука у державотворенні України важко переоцінити. З ним пов'язане становлення СБУ як органу, який захищає нацбезпеку України. Він очолював уряд, був генералом армії та представляв Україну у ТКГ,
– наголосили в СБУ.
Голова СБУ Іван Баканов, керівництво та весь колектив висловили глибокі співчуття рідним і близьким Євгена Кириловича: "Це велика втрата для України".
Що відомо про першого главу СБУ
Джерело: Вікіпедія
- Євген Марчук почав політичну кар'єру у 1963 році в Комітеті державної безпеки УРСР.
- У 1991 році він став першим главою СБУ, а у 1995 році – прем'єр-міністром України.
- У черні 2003 року політика призначили міністром оборони. Однак у вересні 2004 його відправили у відставку.
- На парламентських виборах 2006 року Марчук був главою іменного блоку "Євген Марчук – Єдність", однак його політсила здобула лише 0,06% голосів виборців.
- У 2008 році президент Віктор Ющенко призначив політика своїм радником.
- Через 10 років Марчук став представником України у Тристоронній контактній групі. У травні 2019 року він пішов з посади.