Євген Марчук, за словами дружини Лариси Івшиної, помер від зупинки серця. Президент висловив співчуття родині політика.

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Захищав Україну в Тристоронній контактній групі, – Зеленський

Президент пригадав, що Євген Марчук був прем'єр-міністром України, міністром оборони та головою СБУ. А ще все своє життя присвятив захисту національних інтересів України.

А в останні роки Євген Марчук захищав Україну в Тристоронній контактній групі. Завдяки зокрема і його зусиллям був встановлений режим тиші на Донбасі, який зберігається дотепер,

– пригадав Зеленський.

Він додав, що Марчук вбрав участь у врегулюванні конфлікту з росіянами щодо острова Тузла. На думку президента, "цей кейс точно є прикладом вкрай ефективної та дієвої реакції відповідальних політиків на безпідставні, але агресивні територіальні зазіхання з боку сусідів".

Володимир Зеленський заявив, що впевнений у тому, що приклад Євгена Марчука слугуватиме дороговказом для майбутніх поколінь державних діячів.

Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять,

– написав президент.

Що відомо про Євгена Марчука

Джерело: Вікіпедія