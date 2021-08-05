У Марчука зупинилось серце. Про сумну звістку повідомила дружина Марчука, головна редакторка газети "День" Лариса Івшина.
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Чорний день… помер ЄК (Євген Кирилович – 24 канал)… Зупинилося серце,
– написала Івшина.
Поки не повідомляють, що саме стало причиною зупинки серця.
Що відомо про Євгена Марчука
Джерело: Вікіпедія
- Політик почав політичну кар'єру в 1963 році. Він почав роботу з Комітету державної безпеки УРСР та пройшов у відомстві всі кар'єрні щаблі. Працював в обласному управлінні КДБ Кіровоградської та Полтавської областей. Очолював "дисидентське" 5 управління.
- Був першим главою Служби безпеки України – обіймав посаду з 1991 по 1994 роки.
- Потім його призначили віцепрем'єр-міністром, першим віцепрем'єром та виконувачем обов'язків глави уряду.
- З червня 1995 року – прем'єр-міністр України. Посаду покинув 27 травня 1996 року. Він був звільнений нібито через "формування власного політичного іміджу".
- Марчук був депутатом Верховної Ради України 3 скликання.
- 5 червня 2003 року політика призначили міністром оборони. Однак у вересні 2004 його відправили у відставку. Сам Марчук говорив, що це було "дуже поспішно".
- З грудня 2004 року очолив партію "Свобода". Під час виборів до Верховної Ради 2006 року політик був главою іменного блоку "Євген Марчук – Єдність". Політсила отримала всього 0,06% голосів виборців.
- У 2008 році тодішній президент Віктор Ющенко призначив Марчука своїм радником.