Причина смерті президента

З 2019 року Акіно багато хворів. За словами сестри політика, він помер уві сні 24 червня близько 06:30.

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В Акіно була ниркова хвороба, яка виникла внаслідок діабету. Вона і призвела до смерті. Крім того, політик щонайменше 5 разів на місяць проходив діаліз, а нещодавно переніс операцію на серці.

З глибоким смутком я сьогодні вранці довідався про смерть колишнього президента Беніньо Акіно. Для мене було честю служити з ним,

– сказав суддя Верховного суду Марвік Леонен, призначений Аквіно у 2012 році.

Що відомо про Акіно

Політик був членом Палати представників тричі в період між 1998 і 2007 років. Впродовж 2010 – 2016 років він обіймав головну посаду у Філіппінах. Попри певні успіхи у боротьбі з корупцією, його образ "Містера Чистого" був заплямований скандалами через зловживання законодавцями державними коштами.

За час своєї каденції Акіно мусив боротися із негативними наслідками, до яких призвів тайфун Хайянь у 2013 році. Тоді негода спустошила міста та села в центральній частині Філіппін, а понад 6 тисяч людей загинули.