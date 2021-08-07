Раніше усіх, хто хотів попрощатись з Марчуком, запросили прийти в будинок офіційних прийомів на вулиці Грушевського, 22, що у Києві.

Важливо СБУ назвала причину смерті ексглави відомства Марчука

Як відбувається прощання з Марчуком

Через коронавірус у будівлю одночасно пускали лише обмежену кількість людей. Востаннє побачитися з Марчуком українці можуть з 12:00 до 15:00. Після цього його поховають на Байковому цвинтарі.

Через похорон правоохоронці перекрили вулицю Грушевського від Кріпосного провулка до перетину з Музейним. Людям, що прийшли на церемонію, роздавали газету "День" з некрологом та біографією першого очільника СБУ.

Перекрили вулицю Грушевського / Фото Obozrevatel

На прощання прийшли політики

На похорон принесли вінки від президента Зеленського, українського парламенту та Кабміну. Серед тих, хто прийшов особисто, помітили секретаря РНБО Олексія Данілова, ексміністерку освіти Лілію Гриневич та ексочільника Мін'юсту Олександра Лавриновича. Була і нардепка від "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе та помічник глави держави Сергій Шефір.