Раніше Марчук, зокрема, був прем'єр-міністром, міністром оборони, очолював СБУ. Крім цього, представляв Україну в Тристоронній контактній групі.

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Про смерть державного діяча у фейсбуці повідомила його дружина, Лариса Івшина. У коментарях українці згадують, яким був Марчук, та висловлюють співчуття родині та близьким. Серед них – політики, дипломат, громадські активісти та культурні діячі.



Співчуття висловила Іванна Климпуш – Цинцадзе / Скриншот



Українці з болем реагують на смерть Марчука / Скриншот



Дипломати співчувають родині померлого / Скриншот



Марчук пішов із життя 5 серпня / Скриншот

Володимир Зеленський

Глава держави підкреслив, що Марчук присвятив усе своє життя захисту національних інтересів України. Й додав, що режим тиші на Донбасі є, зокрема, його здобутком.

Денис Шмигаль

На смерть Марчука відреагував й чинний очільник українського уряду Денис Шмигаль. Він зазначив, що той завжди вірив у сильну, міцну державу Україну і своєю наполегливою працею допомагав її розбудовувати.

СБУ

У Службі безпеки України відзначили, що роль Марчука у державотворенні України важко переоцінити. Мовляв, саме з ним пов'язане становлення СБУ як органу, який захищає нацбезпеку України. "Голова СБУ Іван Баканов, керівництво та весь колектив відомства висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Євгена Кириловича. Це велика втрата для України", – підкреслили там.

Тристороння контактна група

У телеграмі української делегації у ТКГ наголосили, що сприйняли звістку про смерть державного діяча з великим сумом. Й наголосили, що його здобутки на благо держави були вагомими.

Вахтанг Кіпіані

Вахтанг Кіпіані написав у своєму фейсбуці, що Марчук був великою та цікавою фігурою. Він описав його як "генерала КДБ, який став українським державником. Журналіст сподівається, що за життя той встиг надиктувати свої спогади.

Тетяна Даниленко

Журналістка звернула увагу на те, що саме Марчук першим відправляв вчитися на Захід потенційну еліту зі сфери нацбезпеки та оборони. Це відбувалося ще на початку 1990-х. "Рухав Україну в євроатлантичний простір тоді, коли це не було мейнстрімом. Інтелектуал. На жаль, великі люди відходять", – зазначила Даниленко.

Володимир Кацман

Журналіст Володимир Кацман також висловив співчуття з приводу смерті державного діяча. Він підкреслив, що той був цілою епохою для української політики та історії.

Маркіян Лубківський

Український дипломат Маркіян Лубківський наголосив, що Україна зазнала великої втрати. "Марчука завжди пам‘ятатимемо, насамперед, за такими великими справами, як перша декадебізація СБУ, перше відкриття архівів КДБ, перший та останній порятунок Криму, й багато-багато інших", – написав він у фейсбуці.

Володимир Гройсман

"Гірка звістка про те, що Євген Марчук вже не з нами. Яскрава, сильна людина. Світла пам'ять Євгену Кириловичу. Щирі співчуття Ларисі Олексіївні і всім рідним і близьким", – написав колишній український прем'єр-міністр.

Арсеній Яценюк

Колишній глава уряду Арсеній Яценюк підкреслив, що Марчук був видатним політичним діячем, патріотом, людиною-епохою, інтелектуалом та візіонером. Й додав, що його смерть – це гірка звістка та важка втрата для усієї країни.

Ольга Василевська-Смаглюк

"Слуга народу" розповіла, що прихильником Марчука був, зокрема, її батько. Саме він займався виборчою кампанією політика наприкінці 1990-х. За словами батька Смаглюк, якби тоді Україна зробила інший вибір, життя вже давно було б кращим.

Ірина Геращенко

Політикиня з "Європейської солідарності" заявила, що завжди захоплювалася мудрістю та державницькою позицією Марчука, й подякувала долі, що мала такого вчителя та наставника. "Дуже боляче, коли йдуть глиби", – наголосила вона.



Ольга Айвазовська

Очільниця ГО "ОПОРА" Ольга Айвазовська розповіла, що познайомилась з Марчуком у Мінську. Вона відзначила, що той був готовий інвестувати останню енергію у те, що вірив, й працював навіть, коли відмовляв організм.

"Він говорив англійською краще, ніж молоде покоління, міг відповісти на будь-яке питання про ядерну зброю, психологічний портрет, історичні факти та трактував їх не через призму особистого, а завжди досить конструктивно", – поділилася спогадами вона.

Ганна Гопко

Колишня нардепка Ганна Гопко зазначила, що запам'ятає Марчука життєрадісним та невтомним. Вона назвала його енергійним натхненником будівництва сильної України. Вона пояснила, що Євген Кирилович завжди жертвував та ризикував власним здоров'ям заради служіння державі.

З початку відновлення Незалежності України робив реальні кроки для отримання ПДЧ, і щоб Україна стала членом НАТО, посиливши Альянс,

– підкреслила Гопко.

Редакція 24 каналу також висловлює найщиріші співчуття рідним та друзям Євгена Марчука. Вічна пам'ять!