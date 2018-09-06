Худшей Верховной Рады у нас уже не будет, – политический эксперт

Сейчас главной задачей является то, чтобы новое избирательное законодательство было принято осенью 2018 года, то есть за год до выборов и до того, как начнется самая горячая стадия выборов президента.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Александр Солонтай.

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"Когда уже будут выборы самого президента, то принимать такие изменения, во-первых, проблематично, а во-вторых, будет меньше года до выборов ВР, а система открытых списков требует обучения всего общества, чтобы граждане научились пользоваться этой системой", – пояснил эксперт.

По его словам, для рассмотрения всех поправок в законопроект нужно очень много времени. Это невозможно сделать в сентябре.

"При любой ситуации выборы изменят ВР к лучшему, то есть уже худшей ВР мы иметь не будем. Ведь орган функционирует 4 года, поэтому за этот период он себя уже исчерпал", – сказал Солонтай.

Он добавил, что люди не понимают, почему нам нужны открытые списки. Поэтому эти два месяца, которые остаются до финальной акции и до финальной работы ВР, нужно использовать для просветительской кампании. Мы имеем уникальную ситуацию, ведь по результатам соцопроса, более 40% граждан поддерживают открытые списки, но если копнуть глубже, то они до конца не понимают, как они будут функционировать.