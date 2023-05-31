Видео опубликовал командир подразделения "Люфтваффе" Николай Колесник, он и обратил внимание на то, что нужно более тщательно следить за тем, кто попадает в ряды ВСУ, ведь контретно этот воин присутствовал при планировании штурма Архангельского, информирует 24 Канал.

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Кадыровцы обсуждают захват Кривого Рога, обсуждают важность взятия города. Все бы ничего, таких заявлений и реляционного лая было сделано многое, как бы не одно "но". Одного из них я точно видел при планировании Архангельского штурма, в Кочубиевке,

– рассказал Николай Колесник.

По его словам, предатель присутствовал при обсуждении взаимодействия подразделения "Люфтваффе" с 17-й танковой бригадой, взаимодействии с артиллерией, когда предоставляли данные аэроразведки. Офицера возмущает тот факт, что кадыровский дворец, предатель был на совещании.

Что известно о личности военного

Это Хусейн Джамбетов – российский военнослужащий из Чечни. Ранее, когда беженец Джамбетов проживал в Бельгии, где продавал халяльное мясо и хотел открыть стейк-хаус. После начала полномасштабной войны России против Украины он оставил жену с семью детьми и приехал на фронт воевать на стороне Украины.

Тогда чеченский боец на псевдо "Бандера" говорил, что он с собратьями приехали на войну, надеясь, что "международное сообщество не будет играть по двойным стандартам и не будет сидеть сложа руки, как это было с Чечней".

Справка. В августе 2022 г. он получил должность начальника информационно-аналитического отдела ОБОП Вооруженных сил Ичкерии в составе иностранного Легиона Украины.

Предательство и присяга кадырову

Но уже в мае этого года Хусейн Джамбетов опубликовал видео на своем канале, которое вызвало резонанс: признался, что приехал в Чечню добровольно, и вернулся, чтобы "открыть двери для возвращения настоящим мужчинам… любящим свободу, свой народ, религию ислам, Коран и Сунну".

Впоследствии появилось еще одно видео, на котором Джамбетов с командиром полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замидом Чалаевым обращается к бойцам этого подразделения.

На его форме, где раньше был шеврон с флагом независимой Ичкерии, теперь пришит значок с портретом Кадырова. После своего обращения Джамбетов произнес "Ахмат – сила!" и выстрелил из пистолета в воздух.

Также Джамбетов признался в убийстве своих товарищей.