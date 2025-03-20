Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно об атаке хуситов на Израиль

В ВВС Израиля утверждают, что перехватили ракету, которую запустили утром 20 марта из Йемена.

Ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля до того, как она пересекла территорию Израиля. Сирены были включены в соответствии с протоколом,

– говорится в заявлении израильских военных.

Перед этим йеменские хуситы, несмотря на серию американских ударов, начавшихся в субботу, осуществили запуск баллистической ракеты в направлении аэропорта Бен-Гурион вблизи Тель-Авива. Об этом во время телевизионного обращения сообщил военный представитель группировки.

В издании отметили, что с начала войны между Израилем и ХАМАС в конце 2023 года хуситы уже совершили более 100 атак на судоходство, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами Газы. Эти нападения нарушили мировую торговлю и заставили США начать масштабную и затратную кампанию по перехвату ракет.