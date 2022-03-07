Российские оккупанты делают все возможное для того, чтобы вероятность их сдачи в плен стала минимальной, а скорая встреча с ВСУ – последним "происшествием" в жизни. Они не только нарушают все возможные военные законы, но ведут себя хуже террористов.

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Расстрелянный автомобиль

Вблизи города Ирпень российские оккупанты расстреляли автомобиль Мерседес. В результате их подлого нападения есть погибший.

Оккупанты ведут себя с мирным населением как террористы, но при встрече с украинскими героями просят о помиловании и рассказывают, что "не произвели ни одного выстрела" и "вообще ничего не знали".

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