Російські окупанти роблять все можливе для того, щоб ймовірність їх здачі в полон стала мінімальною, а швидка зустріч із ЗСУ – останньою "пригодою" в житті. Вони не лише порушують усі можливі воєнні закони, а поводять себе гірше за терористів.

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Розстріляний автомобіль

Поблизу міста Ірпінь російські окупанти розстріляли автомобіль Мерседес. Внаслідок їхнього підлого нападу є загиблий.

Окупанти поводять себе з мирним населенням як терористи, але при зустрічі з українськими героями просять про помилування та розповідають, що "не здійснили жодного пострілу" і "взагалі нічого не знали".

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