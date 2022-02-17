Глава фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что стоит сделать ретроспективный анализ ситуации. Все потому, что распространение фейков – элемент гибридной войны.

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Я думаю, когда через две-три недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева (Ольга – 24 канал) с Соловьевым (Владимиром – 24 канал),

– заявил Арахамия.

Он подчеркнул, что откровенные фейки распространяли:

CNN;

Bloomberg;

WSJ.

Истерия стоит дорого

Арахамия отметил, что панические настроения из-за информации о возможном вторжении России имеют пагубное влияние на украинскую экономику.

Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул: истерия дорого стоит стране. Речь идет о 2 – 3 миллиардах долларов ежемесячно. Экономические потери подсчитывают ежедневно.

Арахамия отметил, что чье-то решение перевезти посольство во Львов будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов.

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