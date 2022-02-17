Глава фракції "Слуга народу" Арахамія заявив, що варто зробити ретроспективний аналіз ситуації. Усе тому, що поширення фейків – елемент гібридної війни.

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Я думаю, коли через два-три тижні фаза зникне, ми маємо зробити ретроспективний аналіз, яким чином великі дуже відомі ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гірше, ніж Скабєєва (Ольга – 24 канал) з Соловйовим (Володимиром – 24 канал),

– заявив Арахамія.

Він наголосив, що відверті фейки поширювали:

CNN;

Bloomberg;

WSJ.

Істерія коштує дорого

Арахамія зауважив, що панічні настрої через інформацію про можливе вторгнення Росії мають згубний вплив на українську економіку.

Глава фракції "Слуга народу" наголосив: істерія дорого коштує країні. Мовиться про 2 – 3 мільярди доларів щомісяця. Економічні втрати підраховують щодня.

Арахамія зауважив, що чиєсь рішення перевезти посольство до Львова коштуватиме для економіки України кілька сотень мільйонів доларів.

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