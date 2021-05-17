В сессионном зале должны определиться с отставкой министра здравоохранения Максима Степанова. Значительная часть общества обвиняет министра в бездействии в период пандемии.

Активист и председатель Координационного совета фонда "100% жизни" Дмитрий Шерембей заверил, что 2020 год был худшим, если оценивать работу Министерства здравоохранения. Он также считает, что Степанов должен уйти в отставку.

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"Более 47 тысяч людей умерли за год не из-за распространения коронавируса в Украине, а из-за тотального бездействия. Одними карантинами людей не спасти", – заверил Шерембей.

Он рассказал, что его организация активно занимается вопросом здоровья граждан, а потому видели ситуацию внутри системы.

Знаем точно, что хуже за 20 лет не было. В другие годы ресурсов не было, а в 2020 году – были, но их не использовали, а вернули обратно в бюджет,

– отметил Шерембей.

"Не на реанимации, не на кислород, не на вакцину потратили. У нас глупее управления никогда не было", – подытожил активист.

Отставка Степанова: коротко

В Верховную Раду поступило представление премьера Дениса Шмыгаля 14 мая. В нем говорилось именно об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Известно, что он был одним из министров, которых Зеленский лично просил написать заявление об увольнении.

Однако Степанов ничего не писал и не собирается этого делать. Он готов уйти с должности, если это поддержит необходимое количество нардепов.

Заменить Степанова может главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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