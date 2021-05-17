У сесійній залі мають визначити з відставкою міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Значна частина суспільства звинувачує міністра у бездіянні у час пандемії.

Активіст та голова Координаційної ради фонду "100% життя" Дмитро Шерембей запевнив, що 2020 рік був найгіршим, якщо оцінювати роботу Міністерства охорони здоров'я. Він також вважає, що Степанов повинен піти у відставку.

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"Понад 47 тисяч людей померло за рік не через поширення коронавірусу в Україні, а через тотальне бездіяння. Одними карантинами людей не врятувати", – запевнив Шерембей.

Він розповів, що його організація активно займається питанням здоров'я громадян, а тому бачили ситуацію всередині системи.

Знаємо точно, що гірше за 20 років не було. В інші роки ресурсів не було, а у 2020 році – були, але їх не використали, а повернули назад у бюджет,

– наголосив Шерембей.

"Ні на реанімації, ні на кисень, ні на вакцину не витратили. В нас дурнішого управління ніколи не було", – підсумував активіст.

Відставка Степанова: коротко

До Верховної Ради надійшло подання прем'єра Дениса Шмигаля 14 травня. У ньому мовилось саме про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Відомо, що він був одним з міністрів, яких Зеленський особисто просив написати заяву про звільнення.

Однак Степанов нічого не писав і не збирається цього робити. Він готовий піти з посади, якщо це підтримає необхідна кількість нардепів.

Замінити Степанова може головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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