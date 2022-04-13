Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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"Судить его (Медведчука – 24 канал) будут не по всему пулу преступлений, которые он совершил, от моральных до политических, а по тем, которые удастся доказать. Знать и доказать – это разные вещи. Впрочем, как мне кажется, и того, что будет доказано, хватит ему пожизненно", – подчеркнул Арестович.

По его словам, сейчас Медведчук должен дать показания и рассказать всю правду о том, как он работал против Украины. В то же время, пока сложно оценить его обменный потенциал.

С одной стороны, он является кумом Путина, а с другой – Путин может быть на него очень зол за те 5 миллиардов и те годы усилий, которые ушли в никуда,

– отметил советник главы ОПУ.

Однако Арестович заверил, что просто так Медведчука никто не отпустит.

Напомним, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста еще в начале полномасштабной войны и скрывался от правоохранителей. Однако, благодаря усилиям Службы безопасности Украины, его удалось найти и задержать.

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