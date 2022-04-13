Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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"Судити його (Медведчука – 24 канал) будуть не за всім пулом злочинів, які він вчинив, від моральних до політичних, а за тими, які вдасться довести. Знати й довести – це різні речі. Втім, як мені здається, і того, що буде доведено, вистачить йому пожиттєво", – наголосив Арестович.

За його словами, зараз Медведчук має надати покази й розповісти усю правду про те, як він працював проти України. Водночас поки складно оцінити його обмінний потенціал.

З одного боку, він є кумом Путіна, а з іншого – Путін може бути на нього дуже злий за ті 5 мільярдів і ті роки зусиль, які пішли в нікуди,

– зазначив радник глави ОПУ.

Однак Арестович запевнив, що просто так Медведчука ніхто не відпустить.

Нагадаємо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту ще на початку повномасштабної війни та переховувався від правоохоронців. Однак завдяки зусиллям Служби безпеки України його вдалося знайти та затримати.

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