У России склады с боеприпасами не бесконечны, поэтому у Украины может появиться долгосрочная перспектива преимущества на поле боя. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью.

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Хватит ли Украине боеприпасов на активную войну

Украинские защитники тратят на поле боя сотни снарядов в сутки. В связи с этим возникает рациональный вопрос – хватит ли ВСУ боеприпасов, чтобы вести активное контрнаступление.

Министр обороны поделился, что Украина уже нашла достаточное количество снарядов для активного ведения войны. Главное – чтобы все вооружение поступало вовремя.

Задержки в снабжении оружия Алексей Резников объясняет тем, что каждая страна, передавая снаряды Украине, "уменьшает собственную обороноспособность и параллельно заказывает производство новых у отечественных компаний". Вот почему военная помощь может поступать в течение года.

В марте (2022 – 24 Канал) мы искали все. Сейчас мы ясно понимаем способность каждой страны. И без антикремлевского альянса, который сегодня насчитывает 54 страны, нам бы было ой как тяжело,

– говорит глава Минобороны.

По словам министра обороны, Украина ясно понимает, сколько боеприпасов необходимо ВСУ для "активной весны". Поэтому Резников опровергает утверждение, что впоследствии может наступить период позиционной войны.

Если правильно их использовать, не разбрасываясь – тогда у нас в долгосрочной перспективе преимущество над россиянами,

– заявил Резников.

По сравнению с 2022 годом, сейчас партнеры готовы производить нужный объем боеприпасов, чтобы дефицит не возник ни у стран-поставщиков, ни у Украины.

Россия испытывает недостаток в вооружении

Алексей Резников рассказывает, что Россия также может испытать дефицит снарядов. Факт, что россияне начинают искать военную поддержку в Индии и Китае, сигнализирует об ухудшении ситуации.

Министр обороны Украины утверждает, что сейчас россияне думают, где сшить бронежилеты и заказать снаряды. Кроме того, они пытаются договориться о поставках бронетехники и орудий.

Какой помощи просит Украина у партнеров