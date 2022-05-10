Единственная победа

Со всей исторической кашей в голове, которая до сих пор остается у наших граждан по поводу жизни и последствий оккупации Советского Союза, нам нужно четко и финально дать ответ, что период СССР – это период оккупации.

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9 мая – не день победы над нацизмом, а день победы ГУЛАГа над Бухенвальдом. За это украинцы заплатили нереально высокую цену.

И я не хочу, чтобы у моей страны было 2 дня победы. Эта Победа будет одной, и единственной, и принципиальной за последние 300 лет над московской ордой.

Важные точки

Пора наконец-то расставить точки над "і" – как в вопросах религиозных, так и в вопросах исторических.

Со всей памятью к погибшим во Второй мировой войне, но наши герои – это не неизвестный насильник-большевистский солдат, а те, кто сегодня стоит за Мариуполь, Николаев, Запорожье и Херсонщину, Луганщину и Донетчину. И стояли за Киев, Чернигов, Житомирщину.

Хватит варить советское оливье в мозгах. Мы обязательно дождемся своей – нашей общей победы!