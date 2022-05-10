Єдина перемога

З усією кашою історичною в голові, яка досі залишається в наших громадян з приводу життя і наслідків окупації Радянського Союзу, нам треба чітко і фінально дати відповідь, що період СРСР – це період окупації.

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9 травня – не день перемоги над нацизмом, а день перемоги ГУЛАГу над Бухенвальдом. За це українці заплатили нереально високу ціну.

І я не хочу, щоб в моєї країни було 2 дні перемоги. Ця Перемога буде однією, і єдиною, і принциповою за останні 300 років над московською ордою.

Важливі крапки

Пора нарешті ставити крапки над і – як у питаннях релігійних, так і в питаннях історичних.

З усією пам'яттю до загиблих у Другій світовій війні, але наші герої – це не невідомий ґвалтівник-більшовицький солдат, а ті, хто сьогодні стоїть за Маріуполь, Миколаїв, Запоріжжя і Херсонщину, Луганщину і Донеччину. І стояли за Київ, Чернігів, Житомирщину.

Досить варити радянське олів'є у мізках. Ми обов'язково дочекаємось своєї - нашої спільної перемоги!