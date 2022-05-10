З 77-ми роковинами розгрому німецького тоталітаризму в усьому світі та з тріумфом ліберальної демократії у західній половині Європи, дорогі друзі!

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Поведінка Путіна на параді

Східна Європа чекала на цей тріумф ще 45 років. І дочекалася. Ми чекаємо досі. Але час близький.

Адже очікування нового аншлюсу не справдилися цього разу. І парад у Москві відбувся на мінорній ноті. Путін швидше виправдовувався, ніж тріумфував, як тріумфував він навесні 2014-го.

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Запам'ятаємо цей день

І літера "Z" так і не з'явилася ні в небі, ні на танках, і про жодні успіхи на полі бою оголошено не було, і війна не оголошена, і мобілізація.

Мені здається, перелом вже стався в цей самий день 9 травня 2022 року. Перелом в умах кремлівських "яструбів". Тепер розпочнеться відступ і дипломатичний, і військовий. Спочатку обережно, потім – все стрімкіше. Запам'ятаємо цей день.

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