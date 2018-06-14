Hyperloop становится ближе к Украине: министр инфраструктуры подписал меморандум с компанией

Министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал меморандум с компанией Гиперлуп Транспортейшн Текнолоджис, который предусматривает совместную разработку технологий и поиск инвесторов.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам Владимира Омеляна, проект должен быть коммерчески успешным.

Отметим, что в конце февраля министр инфраструктуры заявил, что в Днепре планируют построить тестовую площадку для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop. Как рассказали в Министерстве, на поезде Hyperloop из Одессы в Киев можно будет доехать максимум за 30 минут.



Так будут выглядеть поезда Hyperloor

Что такое Hyperloop?

Это инновационная транспортная система, так называемая разновидность вакуумного поезда, по которой будет двигаться герметичная капсула со скоростью тысячу километров в час. Впервые этот проект был предложен американскими инженерами Джеймсом Пауелом (James R. Powell) и Гордоном Денбі (Gordon Danby) в 2003 году.