Hyperloop стає ближчим до України: міністр інфраструктури підписав меморандум з компанією

Міністр інфраструктури Володимир Омелян підписав меморандум з компанією Гіперлуп Транспортейшн Текнолоджіс, який передбачає спільну розробку технологій та пошук інвесторів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Володимира Омеляна, проект повинен бути комерційно успішним.

Зазначимо, що наприкінці лютого міністр інфрастуктури заявив, що в Дніпрі планують збудувати тестовий майданчик для впровадження в Україні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop. Як розповіли в Міністерстві, на потязі Hyperloop з Одеси до Києва можна буде доїхати максимум за 30 хвилин.



Так виглядатимуть​ потяги Hyperloor

Що таке Hyperloop? Це інноваційна транспортна система, так званий різновид вакуумного потягу, по якій буде рухатися герметична капсула зі швидкістю тисячу кілометрів на годину. Вперше цей проект був запропонований американськими інженерами Джеймсом Пауелом (James R. Powell) та Гордоном Денбі (Gordon Danby) у 2003 році.