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      Hyundai и Kia укомплектуют свои автомобили солнечными панелями

      Автотехнологии 20 Читати новину українською

      Медленно и уверенно правительства развитых стран затягивают экологическую "удавку" на шее автогигантов, заставляя их дополнительно тратиться ради снижения выбросов углекислого газа и других веществ, которые отравляют природу и нас с вами. Это как нельзя лучше побуждает производителей искать альтернативные решения. Так, чтобы и эффективно, и экономно, да еще и без вреда для окружающей среды.

      Hyundai и Kia, к примеру, решили сделать ставку на неисчерпаемый источник энергии, а именно энергию солнца.

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      Уже со следующего года корейцы начнут доукомплектовать свои автомобили солнечными панелями, которые они встроят в крышу и капот машин. При этом не важно, какой тип двигателя установлен на авто.

      Если говорить про электрокары, то энергия, которую будут генерировать солнечные панели, увеличит общий запас хода. В случае традиционных двигателей внутреннего сгорания – это позволит сэкономить топливо и снизить уровень вредных выбросов.

      Авто компанії Sono Motors з сонячними панелями
      Авто компании Sono Motors с солнечными панелями

      Судя по официальному анонсу, солнечные панели на капот и крышу первыми получат корейские гибриды. Аккумуляторы таких авто, по расчетам разработчиков, в ясный летний день смогут на 30-60% питаться от солнечных лучей.

      В далекой перспективе электромобили из "пассивных" потребителей, которых нужно постоянно заряжать, могут превратиться в генераторы энергии и сами делиться ею с другими электрокарами, умными домами или просто отдавать "лишнее" электричество в сеть.

      Теги: Авто Автотехнологии Hyundai KIA
      Источник: 24 канал
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