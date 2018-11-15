Hyundai и Kia укомплектуют свои автомобили солнечными панелями

Медленно и уверенно правительства развитых стран затягивают экологическую "удавку" на шее автогигантов, заставляя их дополнительно тратиться ради снижения выбросов углекислого газа и других веществ, которые отравляют природу и нас с вами. Это как нельзя лучше побуждает производителей искать альтернативные решения. Так, чтобы и эффективно, и экономно, да еще и без вреда для окружающей среды.

Hyundai и Kia, к примеру, решили сделать ставку на неисчерпаемый источник энергии, а именно энергию солнца.

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Уже со следующего года корейцы начнут доукомплектовать свои автомобили солнечными панелями, которые они встроят в крышу и капот машин. При этом не важно, какой тип двигателя установлен на авто.

Если говорить про электрокары, то энергия, которую будут генерировать солнечные панели, увеличит общий запас хода. В случае традиционных двигателей внутреннего сгорания – это позволит сэкономить топливо и снизить уровень вредных выбросов.



Авто компании Sono Motors с солнечными панелями

Судя по официальному анонсу, солнечные панели на капот и крышу первыми получат корейские гибриды. Аккумуляторы таких авто, по расчетам разработчиков, в ясный летний день смогут на 30-60% питаться от солнечных лучей.

В далекой перспективе электромобили из "пассивных" потребителей, которых нужно постоянно заряжать, могут превратиться в генераторы энергии и сами делиться ею с другими электрокарами, умными домами или просто отдавать "лишнее" электричество в сеть.