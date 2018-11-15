Hyundai та Kia укомплектують свої автомобілі сонячними панелями

Повільно та впевнено уряди розвинених країн затягують екологічний "зашморг" на шиї автогігантів, змушуючи їх додатково витрачатися задля зниження викидів вуглекислого газу та інших речовин, які отруюють природу та й нас із вами. Це якнайкраще спонукає виробників шукати альтернативні рішення. Так, щоб і ефективно, і ощадно, та ще й без шкоди для довкілля.

Hyundai та Kia, приміром, вирішили зробити ставку на невичерпне джерело енергії, а саме – енергію сонця.

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Уже з наступного року корейці почнуть доукомплектувати свої автомобілі сонячними панелями, які вони вмонтують у дах та капот машин. При цьому не важливо, який тип двигуна встановлений на авто.

Якщо говорити про електрокари, то енергія, яку генеруватимуть сонячні панелі, збільшить загальний запас ходу. У випадку традиційних двигунів внутрішнього згоряння – це дасть змогу заощадити пальне та знизити рівень шкідливих викидів.



Авто компанії Sono Motors з сонячними панелями

Судячи з офіційного анонсу, сонячні панелі на капот і дах першими отримають корейські гібриди. Акумулятори таких авто, за розрахунками розробників, у ясний літній день зможуть на 30-60% живитися від сонячних променів.

У далекій перспективі електромобілі з "пасивних" споживачів, яких потрібно повсякчас заряджати, можуть перетворитися на генератори енергії та самі ділитися нею з іншими електрокарами, розумними будинками чи просто віддавати "зайву" електрику в мережу.