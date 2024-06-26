Команда Сергея Реброва в третьем туре группы Е сыграла против сборной Бельгии. В сверхважном поединке "сине-желтые" не сумели обыграть одну из лучших сборных мира.

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Как Зеленский отреагировал на результат Украины на Евро

Сильная нация, которая сохраняет единство и поддерживает друг друга всегда. И во времена поражений, и во времена побед,

– написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский.

Президент Украины выразил благодарность нашей сборной по футболу. Он отметил, что, несмотря на неутешительный результат, они "дрались за нашу страну". По его словам, великие победы Украины еще впереди.

"А пока держим удар, поднимаемся, чтобы двигаться дальше, чтобы в будущем стать сильнее! Слава Украине", – добавил президент.

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