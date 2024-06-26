Заметим, что уже длительное время Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта, там продолжаются ожесточенные бои. Поэтому, Владимир Зеленский распорядился направить туда больше дронов.

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На Покровское направление направят больше дронов

Президент во время визита в Донецкую область провел совещание, во время которого стало известно, что сейчас продолжаются работы по восстановлению водоснабжения Покровска, эвакуация людей из прифронтовых районов.

По итогам обсуждений президент поручил учесть увеличенную потребность в дронах на Покровском направлении при распределении беспилотников между различными участками фронта.

Глава государства также приказал упростить процедуру выдачи документов, которые свидетельствуют о разрушении жилья в прифронтовых районах.

Обратите внимание. За последние сутки на Покровском направлении украинские воины отбили 47 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Сокол, Евгеновка, Новоселовка Первая, Макаровка, Яснобродовка Донецкой области.

Заметим, Россия перебрасывает стратегическую часть своих войск на Покровское направление, усиливает плацдармы для продвижения. Наиболее боеспособные российские подразделения находятся на Покровском направлении с октября 2023 года.