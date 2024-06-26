В общем, в течение суток произошло 142 боевых столкновения. Кроме того, оккупанты нанесли 2 ракетных удара, 61 авиаудар с применением 96 КАБов, а также совершили более 4 тысяч обстрелов.
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