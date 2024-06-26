Загалом, протягом доби відбулося 142 бойових зіткнення. Окрім того, окупанти завдали 2 ракетні удари, 61 авіаудар із застосуванням 96 КАБів, а також здійснили понад 4 тисячі обстрілів.
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Карта бойових дій 26 червня
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