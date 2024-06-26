Уже сейчас есть существенное продвижение по поставках снарядов для Сил обороны. Это 24 Каналу отметил генерал армии в отставке и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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"Если мы говорим о боеприпасах, то у врага преимущество примерно в три – четыре раза. Но мы постепенно и эффективно сокращаем. Помню, было 1 к 10 на некоторых направлениях. Сейчас это уже существенное продвижение с помощью чешской инициативы. Она только начала работать несколько дней назад", – подчеркнул он.

Комплексный подход

Николай Маломуж отметил, что военно-промышленный комплекс Украины производит также дроны, которые задействованы на фронте и для нанесения ударов по территории врага. Важно комплексное решение проблем по боеприпасам, оружия, техники. ВСУ получают от западных союзников ракеты, артиллерию, радиолокационные системы и так далее.

Только комплексный подход может решить вопрос системной защиты и уничтожить врага. А тогда проведение успешной наступательной операции. Мы не должны остановиться только на стабилизации ситуации, держать позиции. Уничтожать врага – это одна из основных задач сегодня. Но и готовить наступления, которые враг не ожидает, чтобы враг не навязал долгую позиционную войну,

– пояснил генерал армии в отставке.

Оккупанты пытаются постепенно увеличивать количество ресурсов, чтобы дальше вести позиционную войну, истощая Украину. Нашим военным нужно готовиться к нанесению ударов, которых враг не ожидает.

"Нужно нестандартно формировать позиции, которые позволят нам так ударить по врагу в других секторах, где он не ожидает, что приведет к их панике, отступлению. Развивать ситуацию, освобождая территории, исходя из оперативной обстановки, из замысла украинского командования", – добавил бывший глава Службы внешней разведки.