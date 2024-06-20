Главным покупателем боеприпасов станет Германия, которая обеспечит часть поставок в Украину.
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Часть боеприпасов передадут Украине
Контракт на общую сумму до 8,5 миллиардов евро подписали глава Федерального ведомства Бундесвера по оборудованию, информационных технологий и поддержки в эксплуатации Аннет Лехнигк-Эмден и представители Rheinmetall.
Поставки снарядов должны начаться уже в 2025 году.
Основной целью заказа является пополнение запасов Бундесвера и его союзников, а также поддержка Украины в ее оборонной кампании,
– говорится в сообщении.
В заказе также участвуют страны-партнеры Нидерланды, Эстония и Дания.
Также ранее стало известно, что США решили изменить приоритеты поставок вооружений иностранным государствам. Отныне Вашингтон будет поставлять ракеты для систем ПВО Patriot и NASAMS прежде всего Украине.