Установка состоит из новейшей немецкой зенитной пушки Skyranger, стоящей на базе танка Leopard 1. Система способна сбивать и беспилотники, и ракеты.

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"Есть еще много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 миллиметра", – отметил руководитель отдела наземных систем компании Rheinmetall Бьорн Бернхард.

Отмечают, что ВСУ уже получили около сотни танков Leopard 1 в обычной комплектации. И украинская власть неоднократно призывала к большей поддержке в усилении украинской ПВО, чтобы противостоять постоянным атакам российских беспилотников, которые бьют, в частности, и по энергообъектам.

Что известно о Skyranger

Rheinmetall лишь недавно разработала систему Skyranger. Она может оснащена сложными датчиками с 360-градусным обзором поля боя, способными бороться с роями беспилотников.



Система предназначена для защиты войск и стратегических объектов от воздушных угроз вроде беспилотников, вертолеты и крылатые ракеты.

В боекомплект пушки входит большая номенклатура боеприпасов, в частности, снаряды с радиоподрывателем. Боекомплект состоит из 252 выстрелов. Для обнаружения малоразмерных воздушных целей Skyranger 35 использует многоцелевой радар AMMR, который работает в S-диапазоне.

Заявленная дальность поражения воздушных целей артиллерийским комплексом составляет 4000 метров.