Установка складається із новітньої німецької зенітної гармати Skyranger, що стоїть на базі танка Leopard 1. Система здатна збивати і безпілотники, і ракети.

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"Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 міліметри", – зазначив керівник відділу наземних систем компанії Rheinmetall Бйорн Бернхард.

Зазначають, що ЗСУ вже отримали близько сотні танків Leopard 1 у звичайній комплектації. Та українська влада неодноразово закликала до більшої підтримки у посиленні української ППО, щоб протистояти постійним атакам російських безпілотників, які б'ють, зокрема, і по енергооб'єктах.

Що відомо про Skyranger

Rheinmetall лише нещодавно розробила систему Skyranger. Вона може оснащена складними датчиками з 360-градусним оглядом поля бою, здатними боротися з роями безпілотників.



Система призначена для захисту військ і стратегічних об'єктів від повітряних загроз як от безпілотники, вертольоти та крилаті ракети.

До боєкомплекту гармати входить велика номенклатура боєприпасів, зокрема, снаряди з радіопідривачем. Боєкомплект складається з 252 пострілів. Для виявлення малорозмірних повітряних цілей Skyranger 35 використовує багатоцільовий радар AMMR, який працює в S-діапазоні.

Заявлена дальність ураження повітряних цілей артилерійським комплексом складає 4000 метрів.