Уряд Німеччини оголосив про підтримку Україні обладнанням та озброєнням, які надходять як від Федеральних збройних сил, так і від промисловості.

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Новий пакет допомоги від Німеччини

У Німеччині зазначили, що військова допомога надається Україні двома різними способами. З одного боку, це кошти федерального уряду для зміцнення потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування поставок військового обладнання та інших матеріалів з промисловості. З іншого боку, є постачання зі складів федеральних збройних сил.

Загалом Німеччина надала або зобов'язалася надати на наступні роки військової допомоги на суму приблизно 28 мільярдів євро. Наразі на військову допомогу Україні було витрачено приблизно 5 мільярдів євро за 2023 рік та приблизно 1,6 мільярда євро за 2022 рік. Додаткові приблизно 2,9 мільярда євро були виділені в перші два роки війни на постачання, яке надійде лише в 2025-2028 роках.

Що увійшло до нового пакету від німців

Бойові броньовані машини

20 бойових машин піхоти MARDER із запасними частинами

10 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 із запчастинами (спільний проєкт з Данією)

боєприпаси для основного бойового танка LEOPARD 1

боєприпаси для БМП MARDER

ППО

1 система ППО IRIS-T SLM

1 система ППО IRIS-T SLS

Артилерія

3 реактивні системи залпового вогню HIMARS

21 000 снарядів калібру 155 мм

1 000 снарядів калібру 155 мм (димових/освітлювальних).

Інженерна техніка та засоби

2 танки-мостовкладачі BEAVER із запчастинами

2 інженерних броньованих машин DACHS із запчастинами

броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами

4 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів

Крім того, в пакет увійшли БпЛА та РЕБ, захисні та спецзасоби, транспортні засоби, тисячі одиниць стрілкової зброї, запчастини, медикаменти та медичне обладнання та ще багато чого іншого.

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