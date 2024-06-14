Очільник угорського уряду переконаний, що прагнення держав-членів Північноатлантичного альянсу до поразки Росії в Україні є помилковим. Про це він заявив в інтерв'ю.
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Що сказав Орбан
Як зазначив угорський прем'єр-міністр, Угорщина є одним з найбільш лояльних членів НАТО. За його словами, "31 з 32 країн-членів НАТО хочуть перемогти росіян", маючи на увазі усіх членів Альянсу, крім його держави.
Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо це означає, що ми залишилися наодинці серед 32-х,
– заявив він.
Віктор Орбан вважає, що перемога нашої держави не є необхідністю. Однак попри це Північноатлантичний альянс й досі, з незрозумілих для нього причин, "сприяє війні, коли Угорщина виступає на боці миру".
Прем'єр-міністр Угорщини каже, що не хоче, аби "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню". Водночас він відчуває, що його країну намагаються схилити на бік, згідно з яким "мир може бути вирішений війною".
Глава угорського уряду додав, що його держава не перешкоджатиме місії Північноатлантичного альянсу на території нашої країни. Однак й участі у допомозі України Віктор Орбан брати не збирається.
Цю тезу він вже казав на зустрічі зі Столтенбергом
- Днями прем'єр-міністр Угорщини нагадав, що позиція Угорщини щодо російсько-української війни "відрізняється від позиції більшості держав НАТО". Однак він подякував генсеку Альянсу за те, що Будапешту завжди "дозволяли" висловлювати свою думку.
- Він та Столтенберг "схвалили модальність для Угорщини не брати участі у підтримці НАТО для України", яку Альянс планує надавати у майбутньому. Орбан сказав, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і Столтенберг "прийняв цю позицію".
- Зокрема, він вкотре висловився щодо війни в Україні, яку розв'язала Росія, зазначивши, що буцімто Київ хоче втягнути у військовий конфлікт увесь світ. На думку Орбана, у такий спосіб Україна нібито матиме більше шансів на перемогу.