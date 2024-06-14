Очільник угорського уряду переконаний, що прагнення держав-членів Північноатлантичного альянсу до поразки Росії в Україні є помилковим. Про це він заявив в інтерв'ю.

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Що сказав Орбан

Як зазначив угорський прем'єр-міністр, Угорщина є одним з найбільш лояльних членів НАТО. За його словами, "31 з 32 країн-членів НАТО хочуть перемогти росіян", маючи на увазі усіх членів Альянсу, крім його держави.

Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо це означає, що ми залишилися наодинці серед 32-х,

– заявив він.

Віктор Орбан вважає, що перемога нашої держави не є необхідністю. Однак попри це Північноатлантичний альянс й досі, з незрозумілих для нього причин, "сприяє війні, коли Угорщина виступає на боці миру".

Прем'єр-міністр Угорщини каже, що не хоче, аби "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню". Водночас він відчуває, що його країну намагаються схилити на бік, згідно з яким "мир може бути вирішений війною".

Глава угорського уряду додав, що його держава не перешкоджатиме місії Північноатлантичного альянсу на території нашої країни. Однак й участі у допомозі України Віктор Орбан брати не збирається.

Цю тезу він вже казав на зустрічі зі Столтенбергом