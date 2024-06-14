Глава венгерского правительства убежден, что стремление государств-членов Североатлантического альянса к поражению России в Украине является ошибочным. Об этом он заявил в интервью.

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Что сказал Орбан

Как отметил венгерский премьер-министр, Венгрия является одним из самых лояльных членов НАТО. По его словам, "31 из 32 стран-членов НАТО хотят победить россиян", имея в виду всех членов Альянса, кроме его государства.

Позиция Венгрии заключается в том, что это ошибка. Даже если это означает, что мы остались в одиночестве среди 32-х,

– заявил он.

Виктор Орбан считает, что победа нашего государства не является необходимостью. Однако несмотря на это Североатлантический альянс до сих пор, по непонятным для него причинам, "способствует войне, когда Венгрия выступает на стороне мира".

Премьер-министр Венгрии говорит, что не хочет, чтобы "хоть один квадратный дюйм Венгрии стал российской военной мишенью". В то же время он чувствует, что его страну пытаются склонить на сторону, согласно которому "мир может быть решен войной".

Глава венгерского правительства добавил, что его государство не будет препятствовать миссии Североатлантического альянса на территории нашей страны. Однако и участия в помощи Украине Виктор Орбан принимать не собирается.

Этот тезис он уже говорил на встрече со Столтенбергом