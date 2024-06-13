Об этом Столтенберг сообщил по результатам заседания Совета Украина – НАТО, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе. Долгое время эту инициативу блокировала Венгрия. Однако Виктор Орбан снял вето в обмен на обещание, что его страна не будет участвовать в обучении украинцев и финансировать поставки оружия.
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Принятие плана по Украине
Йенс Столтенерг сообщил, что 13 июня члены НАТО одобрили первую в истории дорожную карту инновационного сотрудничества Украина – НАТО. Альянс готовится поддержать создание совместного аналитического, тренировочного и образовательного центра Украина – НАТО.
Кроме этого во время заседания стороны обсудили переход украинского ОПК на стандарты НАТО, а также улучшение оборонных закупок для украинской промышленности. Столтенберг добавил, что во время завтрашнего заседания он ожидает согласования плана НАТО по предоставлению безопасности помощи и тренировок для Украины. Именно это станет ключевым результатом саммита НАТО в Вашингтоне уже через месяц.
Более 99% всей военной поддержки Украине предоставляют союзники по НАТО. Поэтому есть смысл в том, чтобы НАТО взяла на себя большую роль в этих усилиях. Это поставит нашу поддержку на более прочный фундамент, обеспечит предсказуемость для Киева и поможет удовлетворить как немедленные, так и долгосрочные потребности,
– сказал Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО заявил, что с начала полномасштабного вторжения государства-члены Альянса предоставляют Украине военную помощь суммой в 40 миллиардов евро ежегодно. Он предлагает, чтобы такие же усилия были и в будущем, "столько времени, сколько это нужно", и чтобы все государства-члены оказывали поддержку.
Война в Украине и НАТО
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее отмечал, что во время очередного "Рамштайн" и встречи Совета Украина – НАТО союзники сделают важное объявление. Оно будет касаться поставок большего объема военного оборудования: противовоздушных систем, артиллерии, ракет.
- В то же время генсек отметил, что без победы Украин в войне не может быть никаких разговоров о членстве в НАТО. По его словам, это является "абсолютным минимумом".
- Столтенберг не считает, что использование оружия Альянса на территории России является эскалацией. В том числе это касается и истребителей F-16.
- На ежегодном саммите НАТО, который должен состояться уже в этом июле, Украине должны предложить пакет помощи, который станет "мостом для их членства в НАТО". Говорится о том, что в пакете будет работа над определением новых ресурсов для Украины.