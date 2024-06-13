Про це Столтенберг повідомив за результатами засідання Ради Україна – НАТО, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі. Довгий час цю ініціативу блокувала Угорщина. Проте Віктор Орбан зняв вето в обмін на обіцянку, що його країна не буде брати участі в навчанні українців і фінансувати постачання зброї.
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Ухвалення плану щодо України
Єнс Столтенерг повідомив, що 13 червня члени НАТО схвалили першу в історії дорожню карту інноваційного співробітництва Україна – НАТО. Альянс готується підтримати створення спільного аналітичного, тренувального і освітнього центру Україна – НАТО.
Окрім цього під час засідання сторони обговорили перехід українського ОПК на стандарти НАТО, а також покращення оборонних закупівель для української промисловості. Столтенберг додав, що під час завтрашнього засідання він очікує узгодження плану НАТО з надання безпекової допомоги і тренувань для України. Саме це стане ключовим результатом саміту НАТО у Вашингтоні вже за місяць.
Понад 99% усієї військової підтримки Україні надають союзники по НАТО. Тому є сенс в тому, щоб НАТО взяла на себе більшу роль у цих зусиллях. Це поставить нашу підтримку на міцніший фундамент, забезпечить передбачуваність для Києва і допоможе задовольнити як негайні, так і довгострокові потреби,
– сказав Єнс Столтенберг.
Генсек НАТО заявив, що від початку повномасштабного вторгнення держави-члени Альянсу надають Україні військову допомогу сумою в 40 мільярдів євро щороку. Він пропонує, аби такі ж зусилля були і у майбутньому, "стільки часу, скільки це потрібно", і аби всі держави-члени надавали підтримку.
Війна в Україні та НАТО
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше зазначав, що під час чергового "Рамштайну" і зустрічі Ради Україна – НАТО союзники зроблять важливе оголошення. Воно стосуватиметься поставок більшого обсягу військового обладнання: протиповітряних систем, артилерії, ракет.
- Водночас генсек зауважив, що без перемоги Україн у війні не може бути ніяких розмов про членство у НАТО. За його словами, це є "абсолютним мінімумом".
- Столтенберг не вважає, що використання зброї Альянсу на території Росії є ескалацією. В тому числі це стосується й винищувачів F-16.
- На щорічному саміті НАТО, який має відбутися вже цього липня, Україні мають запропонувати пакет допомоги, який стане "мостом для їхнього членства у НАТО". Мовиться про те, що у пакеті буде робота над визначенням нових ресурсів для України.