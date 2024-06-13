Про це Столтенберг повідомив за результатами засідання Ради Україна – НАТО, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі. Довгий час цю ініціативу блокувала Угорщина. Проте Віктор Орбан зняв вето в обмін на обіцянку, що його країна не буде брати участі в навчанні українців і фінансувати постачання зброї.

Дивіться також Друзі Путіна можуть отримати владу: як вибори в Європарламент визначать долю України та ЄС

Ухвалення плану щодо України

Єнс Столтенерг повідомив, що 13 червня члени НАТО схвалили першу в історії дорожню карту інноваційного співробітництва Україна – НАТО. Альянс готується підтримати створення спільного аналітичного, тренувального і освітнього центру Україна – НАТО.

Окрім цього під час засідання сторони обговорили перехід українського ОПК на стандарти НАТО, а також покращення оборонних закупівель для української промисловості. Столтенберг додав, що під час завтрашнього засідання він очікує узгодження плану НАТО з надання безпекової допомоги і тренувань для України. Саме це стане ключовим результатом саміту НАТО у Вашингтоні вже за місяць.

Понад 99% усієї військової підтримки Україні надають союзники по НАТО. Тому є сенс в тому, щоб НАТО взяла на себе більшу роль у цих зусиллях. Це поставить нашу підтримку на міцніший фундамент, забезпечить передбачуваність для Києва і допоможе задовольнити як негайні, так і довгострокові потреби,

– сказав Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО заявив, що від початку повномасштабного вторгнення держави-члени Альянсу надають Україні військову допомогу сумою в 40 мільярдів євро щороку. Він пропонує, аби такі ж зусилля були і у майбутньому, "стільки часу, скільки це потрібно", і аби всі держави-члени надавали підтримку.

Війна в Україні та НАТО