Первое место занимает Индия, второе и третье – Саудовская Аравия и Катар соответственно. Таковы данные отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

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Украина заняла 4 место по ввозу вооружения

Согласно их данным, мировая доля Украины в импорте основных видов вооружений в 2019 – 2023 годах составила 4,9%. Больше оружия импортировали только:

Индия – 9,8%,

Саудовская Аравия – 8,4%,

Катар – 7,6%.



Украина стала четвертой в мире по импорту вооружений / Скриншот

В свою очередь Россия в течение 2019 – 2023 годах импортировала оружия в общемировом объеме только 0,2%.

Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия в 2019 – 2023 годах и четвертым по величине в мире после того, как с февраля 2022 года не менее 30 государств поставили Украине основные вооружения в качестве военной помощи,

– говорили исследователи.

В марте 2024 года они объясняли, что европейские страны почти удвоили импорт основного вооружения (+94%) в 2019–2023 годах по сравнению с 2014 – 2018 годами.

В отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) заявили, что в 2023 году ориентировочные мировые военные расходы выросли на 6,8% и превысили 2,4 триллиона долларов.

"В результате глобальное военное бремя – мировые военные расходы как доля мирового валового внутреннего продукта (ВВП) – вырос до 2,3 процента. Правительства выделяли в среднем 6,9% своих бюджетов на армию, или 306 долларов на человека", – подытожили исследователи.

По их данным, на вооружение США потратили больше всего – 916 миллиардов долларов. Это превысило суммарные расходы 9 других стран из первой десятки, а также в 3,1 раза превысило расходы Китая, что является вторым по величине военных расходов.

Специалисты добавили, что:

из-за войны в Украине расходы на оборону увеличили 39 из 43 стран Европы;

США и Россия владеют 90% мирового ядерного арсенала.

Украине надо наращивать возможности по оружию

Владимир Зеленский на Саммите мира 16 июня заявил, что приоритетная задача Сил обороны на поле боя – это допустить продвижение России в Харьковской области. Однако планов президент на поле боя не раскрыл.

Относительно оружия, то Зеленский в апреле отмечал, что Украине надо развивать собственную оборонную промышленность. По его словам, на нашей территории работают более 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В то же время в Главном управлении разведки объяснили, что на морскую платформу Magura установили ракеты класса "воздух-воздух".