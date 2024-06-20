Головним покупцем боєприпасів стане Німеччина, яка забезпечить частину поставок в Україну.

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Частину боєприпасів передадуть Україні

Контракт на загальну суму до 8,5 мільярдів євро підписали глава Федерального відомства Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій та підтримки в експлуатації Аннет Лехнігк-Емден та представники Rheinmetall.

Поставки снарядів мають розпочатися вже в 2025 році.

Основною метою замовлення є поповнення запасів Бундесверу та його союзників, а також підтримка України в її оборонній кампанії,

– йдеться у повідомленні.

У замовленні також беруть участь країни-партнери Нідерланди, Естонія та Данія.

Важливо! Концерн Rheinmetall також передасть Україні установку протиповітряної оборони Frankenstein. Установка складається із новітньої німецької зенітної гармати Skyranger, що стоїть на базі танка Leopard 1. Система здатна збивати і безпілотники, і ракети.

Також раніше стало відомо, що США вирішили змінити пріоритети постачання озброєнь іноземним державам. Відтепер Вашингтон постачатиме ракети для систем ППО Patriot і NASAMS насамперед Україні.