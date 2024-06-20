Головним покупцем боєприпасів стане Німеччина, яка забезпечить частину поставок в Україну.

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Частину боєприпасів передадуть Україні

Контракт на загальну суму до 8,5 мільярдів євро підписали глава Федерального відомства Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій та підтримки в експлуатації Аннет Лехнігк-Емден та представники Rheinmetall.

Поставки снарядів мають розпочатися вже в 2025 році.

Основною метою замовлення є поповнення запасів Бундесверу та його союзників, а також підтримка України в її оборонній кампанії,
– йдеться у повідомленні.

У замовленні також беруть участь країни-партнери Нідерланди, Естонія та Данія.

Також раніше стало відомо, що США вирішили змінити пріоритети постачання озброєнь іноземним державам. Відтепер Вашингтон постачатиме ракети для систем ППО Patriot і NASAMS насамперед Україні.