Цю інформацію підтвердив представник Білого дому Джон Кірбі. За його словами, Вашингтон прийняв "потрібне рішення".

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США передаватимуть Україні всі вироблені ракети для Patriot і NASAMS

За словами Кірбі, США ухвалили складне, але необхідне рішення "змінити пріоритети найближчих запланованих постачань військової продукції іноземним державам".

Зокрема це стосується ракет для Patriot і NASAMS, аби вони насамперед надходили нашій державі.

Ми змінимо пріоритети в постачанні цієї продукції, щоб ракети, які сходять з конвеєра, тепер були поставлені Україні. Постачання ракет, які замовили інші союзники, буде відкладено,

– заявив представник Білого дому.

Нагадаємо, минулого тижня під час візиту до Італії Джо Байден заявив, що він заручився зобов'язаннями щодо постачання додаткових систем ППО в Україну. Зокрема ракетних батарей Patriot.

Таке оголошення США закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і забезпечить Україні отримання систем Patriot, необхідних для захисту міст і критично важливої інфраструктури.