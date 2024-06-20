Цю інформацію підтвердив представник Білого дому Джон Кірбі. За його словами, Вашингтон прийняв "потрібне рішення".
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США передаватимуть Україні всі вироблені ракети для Patriot і NASAMS
За словами Кірбі, США ухвалили складне, але необхідне рішення "змінити пріоритети найближчих запланованих постачань військової продукції іноземним державам".
Зокрема це стосується ракет для Patriot і NASAMS, аби вони насамперед надходили нашій державі.
Ми змінимо пріоритети в постачанні цієї продукції, щоб ракети, які сходять з конвеєра, тепер були поставлені Україні. Постачання ракет, які замовили інші союзники, буде відкладено,
– заявив представник Білого дому.
Нагадаємо, минулого тижня під час візиту до Італії Джо Байден заявив, що він заручився зобов'язаннями щодо постачання додаткових систем ППО в Україну. Зокрема ракетних батарей Patriot.
Таке оголошення США закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і забезпечить Україні отримання систем Patriot, необхідних для захисту міст і критично важливої інфраструктури.