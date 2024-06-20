Відповідне рішення США оголосили 20 червня. Про це виданню повідомили двоє людей, обізнаних про рішення.

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Оголошення США забезпечить Україні додаткові системи ППО

Минулого тижня під час візиту до Італії Джо Байден заявив, що він заручився зобов'язаннями щодо постачання додаткових систем ППО в Україну. Зокрема ракетних батарей Patriot.

Нове оголошення США закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і забезпечить Україні отримання систем Patriot, необхідних для захисту міст і критично важливої інфраструктури.

Варто зауважити, що Польща, Румунія і Німеччина входять до переліку європейських країн із відкритими замовленнями на системи Patriot.

Іспанія також очікує від США пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1 000 ракет до цих систем.

До слова, також 20 червня стало відомо, що Румунія надасть Україні систему Patriot. Хоч президент Румунії Клаус Йоганніс отримав доповідь Міноборони про те, що зараз "невдалий час" для відправки системи Patriot в Україну.

Раніше міністр оборони Анджел Тилвар неодноразово виступав проти такого рішення, тому що вважає Patriot "незамінним для захисту національної території".