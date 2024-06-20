Таке рішення сьогодні ухвалила румунська Вища рада національної оборони під час засідання на чолі з президентом країни Клаусом Йоханнісом. Рішення опублікували на сайті президента.

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Румунія передає Patriot

Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих нападів Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі на безпеку Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили подарувати Україні систему Patriot,

– йдеться у заяві.

Як пише Reuters, країна також обговорить із союзниками заміну цієї системи на аналогічну для себе.

Варто згадати, що за данними ЗМІ, перед засіданням Ради нацоборони президент Румунії Клаус Йоганніс отримав доповідь Міноборони, в якій йдеться про те, що зараз невдалий час для відправки системи Patriot в Україну. Раніше міністр оборони Анджел Тилвар неодноразово виступав проти такого рішення, оскільки він вважає Patriot "незамінним для захисту національної території".

Йоханніс зняв кандидатуру на пост генсека

Крім того, президент Румунії Йоханніс заявив, що він відкликає свою заявку на лідерство в НАТО, а Вища рада оборони країни підтримає прем’єр-міністра Нідерландів Рютте на посаді генсека Альянсу.

Важливо, що до цього моменту Румунія лишалася останньою країною, яка не затвердила Рютте. Причина була проста – президент країни також змагався за посаду. Відкликання заявки означає, що вже всі країни НАТО виступили за кандидатуру нинішнього прем'єр-міністра Нідерландів. Ймовірно, саме він стане новим генсеком.