Эту информацию подтвердил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон принял "нужное решение".

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США будут передавать Украине все производимые ракеты для Patriot и NASAMS

По словам Кирби, США приняли сложное, но необходимое решение "изменить приоритеты ближайших запланированных поставок военной продукции иностранным государствам".

В частности, это касается ракет для Patriot и NASAMS, чтобы они в первую очередь поступали нашему государству.

Мы изменим приоритеты в поставке этой продукции, чтобы ракеты, сходящие с конвейера, теперь были поставлены Украине. Поставки ракет, заказанные другими союзниками, будут отложены,

– заявил представитель Белого дома.

Напомним, на прошлой неделе во время визита в Италию Джо Байден заявил, что он заручился обязательствами по поставке дополнительных систем ПВО в Украину. В частности, ракетных батарей Patriot.

Такое объявление США закрепит обязательства Байдена перед Киевом и обеспечит Украине получение систем Patriot, необходимых для защиты городов и критически важной инфраструктуры.

Накануне СМИ сообщали, что Соединенные Штаты предоставят Украине новую партию ракет для Patriot в первую очередь. Поэтому Швейцарии оружия придется ждать дольше.

Важно. Швейцария осенью 2023 подписала с США контракт на закупку ракет. Его цель – усилить швейцарскую ПВО.